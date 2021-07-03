تراند الفن: “الجزار”: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بقنا الجديدة غدًا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة سيبدأ غدا الأحد 4/7/2021، حتى يوم الثلاثاء 27/7/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي المرحلة الـ11 المحجوزة بالقرعة العلنية، وقطع أراضي الإسكان المتميز المحجوزة بنظام الحجز الإلكتروني بمدينة قنا الجديدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي أرقام (7 – 81 – 133 – 157 – 159 – 208 – 211 – 220 – 242) بالمجاورة الأولى، والقطع أرقام (60 – 114 – 119 – 128 – 143 – 185 – 190 – 200 – 202) المجاورة الثانية، والقطع أرقام (63 – 74 – 78 – 97 – 139 – 153 – 158 – 180 – 188 – 203 – 204 – 205 – 226) المجاورة الثالثة، والقطع أرقام (38 – 55 – 101 – 168 – 172 – 206 – 218 – 240) المجاورة الرابعة، بالمنطقة الرابعة بالحي الثاني، يوم الأحد 4/7/2021.

وأشار “رضوان” إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (37 – 48 – 65 – 129 – 133 – 142 – 153 – 169 – 180 – 196 – 180 – 223 – 225 – 236 – 241 – 284 – 291 – 363 – 442 – 480 – 592 – 603 – 615)، بالحي الثالث، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع أرقام (679 – 711 – 729 – 763 – 803 – 810 – 824 – 859 – 869 – 872 – 885 – 896 – 903 – 909 – 917 – 927 – 949 – 953 – 961 – 966 – 968 – 982 – 983)، بالحي الثالث، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع أرقام (11 – 25 – 36 – 53 – 84 – 86 – 103 – 108 – 128 – 148 – 162 – 174 – 185 – 200 – 223 – 225 – 227 – 233 – 234 – 235 – 239 – 254 – 260 – 273)، بالحي الرابع، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع أرقام ( 5 – 6 – 54 – 148 – 152 – 166 – 167 – 176 – 187 – 213 – 223 – 243 – 277 – 323 – 365 – 372 – 407 – 438 – 486 – 500 – 504 – 512 – 533)، بالحي الثالث، يوم الخميس 8/7/2021.

وتابع أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 30 – 36 – 46 – 48 – 59 – 73 – 79 – 97 – 99 – 132 – 140 – 145 – 147 – 152 – 173 – 175 – 186 – 199 – 200 – 204 – 206)، بالحي الرابع، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع أرقام (33 – 56 – 57 – 62 – 63 – 70 – 96 – 100 – 120 – 145 – 150 – 152 – 186 – 203 – 206 – 244 – 280 – 281 – 297 – 315 – 319 – 335 – 341 – 342 – 360 – 377 – 381 – 389)، بغرب المدينة أ، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع أرقام (14 – 23 – 26 – 55 – 62 – 77 – 86 – 89 – 109 – 110 – 112 – 122 – 133 – 141 – 151 – 158 – 160 – 217 – 234 – 253 – 290 – 291)، بغرب المدينة ب، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع أرقام ( 39 – 45 – 48 – 55 – 59 – 60 – 61 – 70)، بغرب المدينة ج، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع أرقام ( 10 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 51 – 56 – 61 – 63 – 65 – 67 – 77 – 88 – 90 – 101 – 102 – 144 – 160 – 164 – 168 – 170 – 174)، بغرب المدينة ج، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع أرقام ( 47 – 200 – 235 – 338 – 349 – 409 – 493 – 504 – 682 – 702 – 708 – 722 – 742 – 750)، بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول، والقطع أرقام ( 30 – 51 – 99 – 111 – 136 – 167 – 183 – 185 – 206 – 216 – 226 – 247 – 295 – 297 – 502)، بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، يوم الأحد 18/7/2021، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 25/7/2021: الثلاثاء 27/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز، وتشمل القطع أرقام (110 – 132 – 146 – 156 – 166 – 167 – 179 – 180 – 187)، بالمجاورة الثانية بالحي الرابع، يوم الأحد 25/7/2021، مضيفًا أنه تم تخصيص يوم الإثنين 26/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

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