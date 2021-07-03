تراند الفن: التعليم العالي: مجلة الاستشعار من البُعد تحصد المركز الثامن عالميًا بتصنيف Scopus

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول حصول المجلة المصرية على أول مُعامل تأثير لها وتصنيفها ضمن أعلى 10 مجلات عالمية في هذا المجال.

وأوضح التقرير، أن المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء “EJRS” الصادرة عن الهيئة والتي تُنشر عن طريق دار النشر العالمية السفير Elsevier، حصلت على أول مُعامل تأثير لها بقيمة 5.18، وصُنفت من المجلات العليا ذات التأثير في المجتمع العلمي على مستوى العالم Q1، وذلك ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية “Scopus”.

وأشار التقرير، إلى أن المجلة أصبحت ضمن أهم المجلات عالمية في هذا المجال، حيث احتلت المركز الثامن عالميًا، عن أداءها كمنصة مُؤثرة للحصول منها على الأبحاث والمعلومات العلمية بمجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، لتصبح المجلة بهذا الترتيب المميز من أفضل الترتيبات لمجلة عربية وإفريقية على مستوى العالم، في تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مما يظهر جليًا رغبة مصر في أن يكون لها الريادة في هذا المجال التكنولوجي الهام، وأن تصبح ضمن مصاف الدول المُتقدمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

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