تراند الفن: اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالقويعية.. وبعد العثور عليه كانت المفاجأة!

صحيفة المرصد: أعلن فريق “غوث” للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، العثور على مفقود القويعية متوفى، وذلك بعدما فقد أثناء قدومه في الطريق من جدة إلى الرياض.

وكان فريق “غوث” قد تلقى بلاغاً بفقدان مواطن يبلغ من العمر 33 عاماً ولا يعاني من أمراض، وذلك بصحاري محافظة القويعية غرب مدينة الرياض.

حيث انطلق الفريق على الفور للبحث عنه بمشاركة الطائرات الشراعية، وأوضح أنه تم العثور على المفقود، متوفى، وذلك بواسطة أشخاص من خارج أعضاء الفريق.