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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد: أعلن فريق “غوث” للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، العثور على مفقود القويعية متوفى، وذلك بعدما فقد أثناء قدومه في الطريق من جدة إلى الرياض.
وكان فريق “غوث” قد تلقى بلاغاً بفقدان مواطن يبلغ من العمر 33 عاماً ولا يعاني من أمراض، وذلك بصحاري محافظة القويعية غرب مدينة الرياض.
حيث انطلق الفريق على الفور للبحث عنه بمشاركة الطائرات الشراعية، وأوضح أنه تم العثور على المفقود، متوفى، وذلك بواسطة أشخاص من خارج أعضاء الفريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اختفاء مواطن في ظروف غامضة بالقويعية.. وبعد العثور عليه كانت المفاجأة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.