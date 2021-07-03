تراند الفن: محافظ أسيوط: استمرار تعقيم وتطهير دور العبادة والمنشآت الخدمية لمواجهة كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتم تنظيم حملات تعقيم وتطهير مستمرة لدور العبادة والمنشآت الخدمية ومحطات قطار السكة الحديد، وذلك ضمن عمليات التطهير والتعقيم الشاملة التي تجريها المحافظة بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ونظمت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط، حملة تطهير وتعقيم، تحت إشراف محمد بشير، رئيس الحي، لدور العبادة ومنها مساجد المجذوب والجامع الكبير والتقوى والمجاهدين والرحمة، وذلك تزامنا مع حملات بالمراكز والمدن والأحياء لتعقيم وتطهير المساجد والمنشآت العامة ودور العبادة، كما تم التنبيه على العاملين بالمساجد بالتشديد على إجراءات التطهير والوقاية الدورية والتأكد من التزام المصليين باتباع الإجراءات الوقائية، من حيث ارتداء الكمامات الواقية والتباعد بين المصلين.

كما استهدفت حملات التطهير محطات السكة الحديدية ومواقف الاتوبيس والمواقف العامة وبعض المنشآت الحكومية بدائرة حي غرب، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية التطهير والتعقيم المستمر والالتزام بالنظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تسخير كافة الإمكانيات بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي لمختلف المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والدينية والشوارع والميادين والأماكن التي يتردد عليها أكبر عدد من المواطنين؛ لتحقيق أعلى معدلات التطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل فرصة العدوى حرصًا على سلامة المواطنين تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

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