تراند الفن: شوقي غريب يحدد 8 يوليو موعدًا لبداية معسكر المنتخب الأوليمبي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - حدد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، موعد بداية معسكره الأخير، قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الشهر المقبل.

وحدد غريب يوم 8 يوليو المقبل موعدًا لبداية معسكر المنتخب الأولمبي، على أن يتجمع اللاعبون؛ ولكن لم يتم تحديد حتى الآن موعد سفر البعثة، ولكن الأقرب هو يوم 16 يوليو.

وجاءت قائمة المنتخب كالآتي:-

حراسة المرمى:

محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع:

أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط:

أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم:

أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

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