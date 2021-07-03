تراند الفن: السيسي ومحمد بن زايد يصلان إلى قاعدة 3 يوليو العسكرية لافتتاحها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - وصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي الافتتاح بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وبحضور بعض الضيوف من الدول العربية والأجنبية.

ويقدم “ القاهرة 24” بث مباشر، لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي، والتابعة لمدينة مرسى مطروح.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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