فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: أوضحت دراسة جديدة أن تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد لا يكون سلبيًّا، بل ثمة جوانب إيجابية للأمر.
وأشارت دراسة استهدفت لقاح أكسفورد أسترازينيكا إلى أنه كلما كانت الفجوة أكبر بين الجرعتين، تصبح الاستجابة المناعية أكبر.
ولفتت إلى أن المسافة التي تصل إلى 45 أسبوعًا بين الجرعتين تؤدي إلى استجابة مناعية أقوى مقارنة بالمدة التقليدية الموصى بها، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وتابعت أن الاستجابة المناعية للمتطوعين بعد تأخير طويل وصل إلى 45 أسبوعًا، أفضل من الاستجابة بعد الفترة الموصى بها، فيما أوصت منظمة الصحة العالمية بفاصل يتراوح بين 8-12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا، الأكثر توزيعًا حول العالم.
فيما تبين أن التأخير يصبح الجسم قادرًا على زيادة الأجسام المضادة للوباء، كما يحسّن من أداء الاستجابة المناعية الخلوية، كما ستؤدي جرعة ثالثة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية إلى تعزيز المناعة بشكل أكبر، بما في ذلك المتحورات الجديدة ذات الانتشار السريع.
وأردفت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد إلى ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن هناك آثارًا إيجابية أقل بعد الجرعتين الثانية والثالثة مقارنة بالأولى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: معلومات جديدة و”غير متوقعة” عن تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.