تراند الفن: “مصايف الإسكندرية”: نسبة إشغال الشواطئ بلغت 100% (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن معظم شواطئ الإسكندرية حققت نسبة إشغال 100٪، مشيرًا إلى أنه تم تسيير موظفين من الإدارة للمرور على الشواطئ وذلك للوقوف على انتظام وسير العمل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنه تم تسيير حملة على الشواطئ بغرب المحافظة، بقيادة أسامة علي، مدير عام الإدارة العامة للمصايف حيث تم رصد العديد من مخالفات فرض الاكراميات وتحرر بذلك تقارير سيتم عرضها على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاعتماد الغرامات المالية علي مستأجري تلك الشواطئ نظير تلك المخالفات، بينما قام العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ بجولة علي شواطئ السرايا العام، والمندرة العام، للوقوف على انتظام العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن شواطئ الإسكندرية حققت خلال أمس الجمعة نسبة إشغال 100%، من بينها شاطئ المندرة المجاني وميامي العام، والفنار المميز، وجليم العام، وميرامار الشرقي، والعصافرة المميز، والسرايا، والبوريفاج، وإدوارد الخراط، والاسكندر، وأبوهيف المميز، وشهر العسل العام، والهانوفيل العام، والمكس العام، وجزيرة الدهب، ومحمود سعيد، وميامي، وفريسكا المميز، وإيناس حقي، وستانلي.

وتابع، تراوحت متوسط نسب الاشغال لبقية الشواطئ 75%، بينما بلغت حجوزات دخول الشواطئ عبر الموقع الاليكتروني Www.catr.gov.eg، 69 حجز للشواطئ ع اليوم السبت، مقابل 122 حجز أمس الجمعة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أنه العثور على اكثر من ٤٣ طفل وطفلة تائهين بالشواطئ وتم إعادتهم لأسرهم بعد أن تم الإعلان عن بياناتهم بالإذاعة الداخلية للشواطئ.

كما أكد اللواء جمال رشاد، على متابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال صيانة دورات المياه بشاطئ ستانلي، والقيام بالإسعافات الأولية لعدد من رواد شاطئ جليم العام، واسعاف فتاة نتيجة هبوط بالدورة الدموية، وإسعاف فتاة تعاني من جرح قطعي، إسعافات أولية لشابين وسيدة.

وأكد أنه تم ضبط شخص قام بسرقة حقيبتين من رواد شاطئ جزيرة الدهب، وحدوث تزاحم على بوابات شاطئ السرايا ومحاولات من البعض لكسر البوابات وتم السيطرة على الوضع، وضبط ومصادرة عدد من الشيشة وزجاجات وعبوات المشروبات الكحولية من 10 شواطئ، بالإضافة إلى ضبط احد الشباب علي شاطئ جزيرة الدهب – البوريفاج النفق – وبحوزته سلاح ابيض ومادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش وتم استدعاء الشرطة وتسليمه بالمضبوطات، وضبط عدد من مواقد الغاز “البوتاجاز”.

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