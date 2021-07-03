تراند الفن: نائب محافظ سوهاج يجتمع بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية لمناقشة تطوير سير العمل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمهندسة وفاء أحمد علي مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية، وأعضاء الوحدة، وذلك لمناقشة تطوير سير العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم الاجتماع مع الوحدة بتشكيلها الجديد، حيث ناقش الاجتماع تحديد الاحتياجات اللازمة للوحدة وتدعيمها بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة، مؤكدا على أهمية تطوير العمل بوحدة الجيومكانية لتلبية رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقينات لتوفير الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وأكد القاضي على أهمية تدريب العنصر البشري بالوحدة، حتي يستطيع التعامل مع الأجهزة الحديثة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش أيضا خطوات تطوير الوحدة لتكون قادرة على تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية، ومعالجة الخرائط، واستخدام النظم وأجهزة التوقيع المكاني.

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