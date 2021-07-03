تراند الفن: الفريق أحمد خالد حسن: القوات البحرية تشهد عملية تطوير شاملة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، إن قواته تشهد عملية تطوير شاملة منذ قدوم الرئيس السيسي، لحماية حدود مصر البحرية.

وأضاف خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن القيادة العامة للقيادة المسلحة قدمت الدعم الكامل لتطوير القوات البحرية، بداية من البنية التحتية وصولًا للتسليح والتدريب والتأهيل للعناصر البشرية.

وسلم الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، هدية للرئيس السيسي، بعد انتهاء كلمته أثنا افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

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