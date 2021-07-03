فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي للبلاد. وحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط. وأضاف البيان أن “القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي”. وأشار البيان إلى أن “قاعدة 3 يوليو تعد إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي يفتتح أحدث قاعدة للجيش المصري على البحر المتوسط… والكشف عن مهامها (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.