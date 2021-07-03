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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 9 زيارة
صحيفة المرصد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، لقطات فيديو لشاب أميركي أثناء تلقيه حكم السجن المطول، والتي أثارت جدلا واسعا في دول عربية.
وتسبب الشاب كاميرون هيرين، بمقتل أم وطفلتها قبل أعوام، بعد دهسهما بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة، أثناء سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا.
وقضت المحكمة، بالسجن 24 عاما، على هيرين في أبريل، بسبب جريمة “القتل بمركبة” للأم وطفلتها، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقرر هيرين خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين، وفق “سكاي نيوز”.
وخلال “السباق”، واجهت السيارتين امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما هيرين رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحكم بالسجن 24 عامًا على شاب أمريكي وسيم يثير الجدل في دول عربية.. والكشف عن الجريمة البشعة المتورط فيها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.