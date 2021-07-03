تراند الفن: 16 كتابًا في العقيدة الإسلامية بجناح الأزهر في معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - يقدم جناح الأزهر الشريف في معرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره 16 كتابًا في العقيدة الإسلامية، للباحثين وطلاب العلم وللمتخصصين في العقيدة الإسلامية، بأقلام عدد من كبار العلماء، أبرزهم حجة الإسلام الغزالي، وإمام الحرمين الجويني، وفخر الدين الرازي، ونور الدين الصابوني، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ محمود شلتوت، والشيخ الخراشي، وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وغيرهم.

وتشمل قائمة الكتب ما يلي:-

-كتاب “هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني”، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويتناول الكتاب المباحث التالية: باب في الإلهيات، ما يستحيل عليه تعالى، ما يجب له تعالى، الصفات النفسية، صفات المعاني.

-كتاب “جهود المدرسة الماتريدية في الرد على المعتزلة”، للدكتور محمد سالم الشحات، ويشتمل الكتاب على بابين، الأول: جهود الماتريدية في الرد على المعتزلة في مسائل الإلهيات، الثاني: جهود الماتريدية في الرد على المعتزلة في مسائل النبوات والسمعيات.

-كتاب “هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد” لحجة الإسلام الغزالي، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويتناول الكتاب المباحث التالية: صفات الأفعال، مفهوم القبح والحسن، قضية القبح والحسن العقلية تأييدًا وتفنيدًا.

-كتاب “الأنوارُ القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة”، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي شيخ الجامع الأزهر، ويتناول الكتاب المباحث التالية: أقسام الحكم العقلي، الواجب على المكلفين، صفات المعاني، الصفات المعنوية، ما يستحيل في حق الله، بيان النبوات.

-كتاب “أثير الدين الأبهري وفلسفته في الإلهيات”، للدكتور ناصر محمد عطية، مدرس العقيدة والفلسفة، جامعة الأزهر، ويتناول الكتاب قضية الوجود وماهيتها ومفهومها وأقسامها عند الأبهري، العالم بين القدم والحدوث، مفهوم الوجوب والإمكان، نظرية العقول، إثبات الواجب لذاته وصفات الواجب لذاته.

-كتاب “الأربعين في أصول الدين”، في مجلدين، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول الكتاب مسائل حدوث العالم، ومذاهب الناس في المعاد، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعصمة الأنبياء، وكرامات الأولياء، وشفاعة النبي، والإمامة.

-كتاب “الكفاية في الهداية”، في مجلد كبير، للإمام نور الدين الصابوني، ويتناول الكتاب عددًا من المباحث المهمة لطلاب العلم والعقيدة، أبرزها: القول في الصفات، القول في إثبات الرسالة، القول في خواص النبوة ولوازمها، القول في كرامات الأولياء، القول في الإمامة وتوابعها، القول في القضاء والقدر.

-كتاب “تأسيس التقديس”، في مجلد كبير، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات.

كتاب “قيمة الوحي المعرفية واختصاصه في نظر الفلاسفة”، للأستاذ الدكتور خالد إبراهيم حسب الله، الأستاذ بكلية أصول الدين بطنطا، ويتناول الكتاب القيمة المعرفية للوحي في نظر الفلاسفة، درجة الوحي المعرفية في فلسفة العصور الوسطى، مدى اليقين للوحي في الفلسفة الحديثة، اختصاصات الوحي عند الفلاسفة، وقفة مع المنكرين والمتشككين.

-كتاب “عوامل وأهداف نشأة علم الكلام”، للأستاذ الدكتور يحي هاشم حسن فرغل، ويتناول حكم الاشتغال بعلم الكلام، والعوامل الإسلامية من البحث في القرآن والسنة والنبوة، ونمو الحضارة الإسلامية، وعوامل العقائد المضادة والعوامل الإنسانية.

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