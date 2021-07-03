تراند الفن: الجيش الأمريكي يغلق 3 قواعد في قطر وينقلها لدولة عربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشف موقع عسكري أمريكي أن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات للذخيرة والأسلحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في نقل قواتها ومعداتها إلى دولة عربية أخرى.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن موقع “Stars and Stripes” إن “هذه الخطوة تجعل الولايات المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع تهديدات إيران، وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش الأمريكي بالمنطقة”.

وذكر الموقع أن الجيش الأمريكي، أصدر بيانًا الأسبوع الماضي، جاء فيه أنه “تم إغلاق معسكر السيلية الرئيسي في قطر، الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون”.

ووفقا لبيان الجيش فإن “هذه المعسكرات والقواعد كانت نقطة انطلاق للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث احتوى على 27 مستودعًا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومجموعة متنوعة من المعدات”.

كما ذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه “تم نقل القوات والمعدات إلى الأردن”.

وأوضحت أن “الإمدادات من القواعد الثلاث، إضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءًا من مجموعة دعم المنطقة في الأردن”.

يأتي ذلك تزامنًا مع بدأ واشنطن في خفض وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد ذكرت في وقت سابق، أن البنتاجون قد بدأ فعليًا، في أوائل شهر يونيو الجاري، سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلا عن المنظومة الدفاعية الأمريكية “ثاد” المضادة للصواريخ التي تم نشرها من قبل في المملكة العربية السعودية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية أن إدارة بايدن تعمد على تقليص عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، قد أرسلت منظومة بطاريات “باتريوت”، في عام 2020، في أعقاب مقتل قائد “قوة القدس” الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، الجنرال، قاسم سليماني، الذي اغتيل في الثالث من يناير الثاني 2020، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي آنذاك.

يذكر أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على سحب قواتها من أفغانستان بالتوازي مع تخفيض أو تقليص قواتها العسكرية في العراق.

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