تراند الفن: شخص يضحي بنفسه لحماية كلبه من هجوم كلاب آخرين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل روسي قام بالتصحية بنفسه لحماية كلبه من هجوم كلاب آخرين . وأظهر الفيديو بحسب العربية نت، كلبين من فصيلة Staffordshire Terriers الأميركية الشرسة، يحاولان مهاجمة كلب آخر، فقام صاحب الكلب بتغطيته بجسمه تماماً لحمايته، وذلك قرب حديقة بحي يقيم فيه بمدينة سانت بطرسبورغ. سريعا وصل صدى ما حدث إلى شرطة الحي، فتوصلت إلى صاحب الكلبين المعتديين، واستدعته لتحقيق سريع استند إلى ما صورته كاميرا للمراقبة العامة بالشارع.

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