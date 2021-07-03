تراند الفن: قرار مفاجئ من الجيش الأمريكي بشأن قواعده العسكرية في قطر!

صحيفة المرصد : أفاد موقع “Stars and Stripes” المتخصص بالشؤون العسكرية، بأن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد عسكرية في قطر ونقل معدات وجنود إلى الأردن.

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات لتخزين الأسلحة، وحولت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة قال محللون إنها تحسن من شروط واشنطن للتعامل مع إيران وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة، بحسب روسيا اليوم.

وقال بيان للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن قادة الجيش أغلقوا معسكر السيلية الرئيسية الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبية، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون، مضيفا أن المعسكر كان بمثابة منطقة انطلاق أمامية للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على 27 مستودعا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن الإمدادات من القواعد الثلاث، بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءا من مجموعة دعم المنطقة في الأردن.