تراند الفن: رئيس جامعة الفيوم: إطلاق قافلة طبية شاملة بمركز يوسف الصديق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - يُنظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم، وجمعية صلاح الدين بالمحافظة، القافلة الشاملة لجامعة الفيوم، وذلك يوم الاثنين المُقبل، بمركز يوسف الصديق، ولمدة يوم.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في تصريح لـ “القاهرة 24″، إن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم بمركز يوسف الصديق، تكون لمدة يوم واحد، وتشمل كافة التخصصات الطبية، منها “الباطنة والرمد والأسنان والأطفال”.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه خلال القافلة سيتم صرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية أيضًا.

وتأتي القافلة الشاملة لجامعة الفيوم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتُشارك جامعة الفيوم، في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية في المناطق النائية، فضلًا عن دورها الأكاديمي والتنويري.

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