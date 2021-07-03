تراند الفن: كوكاكولا يقرر مقاضاة إحدى صفحات السويشال ميديا لانتحالها اسم النادي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - قرر مجلس إدارة نادى كوكاكولا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، برئاسة المهندس مجدى إسماعيل، مقاضاة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بسبب انتحالها اسم النادي، ونشر عدد من الأخبار المغلوطة وتقديم إساءة لعدد من أندية الدوري الممتاز.

وأكد مجلس الإدارة في بيان له اليوم السبت، أن النادي لديه صفحة واحدة تحمل اسم النادي، وأن صفحة ” كوكاكولا في الممتاز” ليست صفحة النادي وسيتم مقاضاتها وملاحقتها قانونيا.

وكان مجلس إدارة كوكاكولا، احتفل أمس باللاعبين بأحد فنادق القاهرة عقب صعود الفريق للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام الترسانة بهدف مقابل لا شيء، أحرزه محمد يسرى.

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