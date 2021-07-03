تراند الفن: سحب 3986 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة بالمحافظات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 01:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات مرورية، اليوم السبت؛ للتأكد من صحة الأوراق الثبوتية للمركبات، وتركيب الملصق الإلكتروني التي أسفرت عن سحب 3986 رخصة لعدم تركيب الملصق خلال 24 ساعة بالمحافظات.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن مهلة تركيب الملصق الإلكتروني انتهت في 30 مارس الماضي، وأكدت تفعيل لوائح المرور على المخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل تقديم الخدمة الإلكترونية، التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية، حتى الساعة الثامنة مساءً، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية حتى انتهاء المدة المحددة.

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