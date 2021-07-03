تراند الفن: تفاصيل إحباط عملية هجوم عدائي وشيك لميليشيا الحوثي باستخدام زورقين مفخخين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين من ميليشيا الحوثي. وأوضحت قوات التحالف أنه قد تم تدمير الزورقين المفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء التجهيز للعملية.

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