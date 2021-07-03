تراند الفن: ميسي يواجه شبح السجن بسبب الضرائب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - فجر رامون ألفاريز، خبير الضرائب الإسباني، مفاجأة بشأن مواجهة ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني شبح السجن في الفترة المقبلة، في حالة مواجهة أزمة جديدة.

وقال ألفاريز في تصريحات صحفية: “لبرشلونة ولميسي سوابق ضريبية، لذلك ففي حالة وجود إدانة ضريبية أخرى فمن الممكن أن ينتهي المطاف بميسي في السجن وأن يتم حل برشلونة”.

وألمحت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن أزمات برشلونة وميسي مع الضرائب وقانون اللعب المالي النظيف وراء التأخير في التجديد للاعب عقب انتهاء عقده مع البلوجرانا.

وارتبط “ميسي” بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأولد بويز الأمريكي، عقب انتهاء موسمه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.