تراند الفن: تحرير 126 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملات عدة خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، في إطار الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ولضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة المواد الغذائية التي يتم تداولها بالأسواق، منعًا لتداول أية منتجات مجهولة المصدر أو مُنتهية الصلاحية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تداول حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملات مديرية التموين بسوهاج خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر يوليو الجاري عن تحرير 126 جنحة ومخالفة تموينية جاء بيانها كالتالي: “16 نقص وزن، 29 مواصفات، 6 تصرف، 6 توقف – 20 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 17 عدم إعطاء بون، 2 عدم وجود ميزان، 12 غلق، 9 سجلات، 6 محاضر متنوعة أخرى، وذلك في مجال المخابز”.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير محضر منتجات منتهية الصلاحية، ومحضر منتجات مجهولة المصدر، ومحضر منشأة دون ترخيص”، ويجري تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن، وتولت النيابة التحقيقات.

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