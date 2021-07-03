تراند الفن: خالد جلال: حققنا فوزًا مهمًا على المصري رغم الغيابات وروح اللاعبين هي السر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - تحدث خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب نظيره المصري البورسعيدي مساء أمس الجمعة.

وقال خالد جلال، في تصريحات رسمية للموقع الرسمي للنادي، إن الفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي مهم للغاية أمام فريق كبير يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ومدير فني لديه من الخبرات الكبيرة.

وتابع حديثه قائلًا: “كنا نحتاج لفوز جديد عقب الفوز على طلائع الجيش، وقد كان لنضيف لرصيدنا ستة نقاط متتالية”.

واستكمل خالد جلال حديثه: “رغم الغيابات المؤثرة للرباعي محمد بسيوني، وأحمد ياسر، ومحمد فتحي، للإيقاف، ومحمود السيد، للإصابة إلا أن الفريق ظهر بشكل رائع، وهذا بسبب الروح القتالية العالية، التي يتمتع بها جميع لاعبي فريق البنك الأهلي”.

وأردف: “اشتغلت أنا والجهاز المعاون، على اختيار التشكيل الأمثل لهذه المباراة وتعويض الغيابات ووضعنا عدة سيناريوهات للقاء”.

وواصل حديثه قائلًا: “نعلم جيدة بخطورة الثلث الهجومي للنادي المصري، والدعم الكبير الذي يأتي من منتصف الملعب؛ لذلك قمنا بغلق منطقة صناعة اللعب وتضييق المساحات في منتصف ملعب المنافس واعتمدنا على سرعات جناحي الطرف وخبرات أحمد علي في قلب دفاعات المنافس”.

واختتم مدرب البنك الأهلي: “أجرينا في شوط المباراة الثاني تغيرات لزيادة الكفاءة الدفاعية وتنشيط الجانب الهجومي من على الأطراف واستغلال الاندفاع الهجومي لفريق المصري لإحراز الهدف الثاني وقتل المباراة”.

ورفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة 25 بعد فوزه أمس على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

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