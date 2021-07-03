تراند الفن: مقتل شخص بسب خلافات على ملكية أرض في الدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت آخر الأخبار 10 زيارة

لقي شخص مصرعه في مشاجرة مع أحد جيرانه، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وذلك لوجود خلافات على مليكة أرض.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا بوصول شاب يدعى “محمد.ال” في العقد الثالث من عمره ومقيم بقرية ميت الكرماء التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة جراء تعدي.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل “محمد.أ” علي يد أحد جيرانه وذلك لوجود خلافات علي متر على حدود الأرض كل منهم يدعي ملكيته، فنشبت مشاجرة بينهم، أسفرت عن مقتل الشاب بطعنة بآلة حادة “مطواة” في رقبته والتي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر لازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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