تراند الفن: وزير الداخلية يكشف عن جرائم كبرى يقع فيها البعض .. ويحذر : “سنتعامل بكل حزم وصرامة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية بأن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم يصنف ضمن الجرائم الكبرى لما فيه تجاوزاً على الأنظمة في المملكة. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت : “يعد نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم، تجاوزاً على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى. سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة”.

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