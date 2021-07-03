تراند الفن: الطالب أيمن فادي يؤدي أول امتحانات نهاية العام اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - علم “القاهرة 24” من مصادره، منذ قليل، دخول الطالب “فادي أيمن”، طالب كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة أحد لجان الامتحانات، لأداء امتحانه بالمادة الأولى له عقب انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 /2021.و

وحصل “القاهرة 24”، في وقت سابق، على نسخة ضوئية من خطاب إدارة شؤون الطلاب بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والموجه إلى الطالب صاحب أزمة التزوير “فادي أيمن منصور منصور حرز الله”، والذي تضمن إخطارًا بشأن تمكنه من دخول الامتحان، حرصًا على مستقبله.

وكشف مصدر مسئول، لـ “القاهرة 24″، أن إدارة شؤون الطلاب بجامعة القاهرة أرسلت جوابًا للطالب فادي أيمن، طالب كلية طب قصر العيني، يتضمن السماح له بحضور الامتحان ولكن صياغته تحمل تساؤلات كثيرة حول مصير الطالب.

الجدير بالذكر أن الطالب “فادي أيمن منصور”، والمعروف إعلاميا بطالب كلية الطب قصر العيني، مقيد بالفرقة الثانية بالكلية، وتعرض لأزمة منعه من دخول الامتحانات لتلاعب تم في الأوراق بملف الثانوية العامة الخاص به.

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