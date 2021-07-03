تراند الفن: لحظة ضرب هدف مُعادي وتدميره خلال المناورة قادر 2021 بقاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحظة اشتباك القوات المسلحة مع هدف مُعادي وتدميره خلال المناورة “قادر 2021” بقاعدة 3 يوليو البحرية.

كما تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مناورة “قادر 21” التابعة للقوات البحرية بوجود عدد من طائرات القوات الجوية، على هامش قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب.

والتقط الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، صورة بهاتفه لاستعراض الطائرات المصرية، وذلك خلال مشاركته في مراسم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن القاعدة تختص بتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية.

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