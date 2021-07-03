تراند الفن: عامل يؤدي 11 امتحانًا بدلًا من طالب تعليم فني في الدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدى عامل بمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية جميع امتحانات الدبلوم الفني بدلًا من طالب بمدرسة علي عبد الرزاق الصناعية بالمدينة.

كانت البداية تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مصطفى محمد محمد عبدالفتاح 51 سنة، مراقب بلجنة مدرسة على عبدالرازق الصناعية، الكائنة ببندر بلقاس والمنعقد بها امتحانات الدبلومات الفنية ومقيم بقرية “التوفيقية” دائرة مركز كفر سعد – دمياط.

وقدم مذكرة تتضمن ضبطه للمدعو “توفيق إبراهيم توفيق” 22 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ومقيم قرية السماحية دائرة المركز حال أدائه امتحان مادة التركيبات الكهربائية المقررة اليوم بدلًا من الطالب محمد عبدالمجيد بهزاد، والمقيم بذات القرية.

بمواجهته اعترف بقيامه بأداء جميع الامتحانات بدلًا من الطالب المذكور، حيث إنه موجود حاليًا بدولة الإمارات بالاتفاق ومساعدة من المدعو عبد العزيز محمد عبدالعزيز علي “43 سنة، عامل خدمات بذات المدرسة، ومقيم بقرية” منشأة أبو الفتوح” دائرة المركز.

وبمواجهة عامل المدرسة أنكر ما نسب إليه، ويشار إلى أن المتهم حضر امتحان عدد 11 مادة بدلًا من المذكور لم يؤثر ذلك على سير الامتحانات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9399 لسنة2021 جنح مركز بلقاس، وجارٍ إخطار النيابة العامة.

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