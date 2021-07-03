تراند الفن: محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.

من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.

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