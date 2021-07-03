تراند الفن: محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنظيم الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، ومتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات.
من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 41 مخالفة لعدم ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، حيث تم تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين، وذلك من خلال المرور على المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام ومواقف السيارات، لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بحي وسط المدينة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية بني محمد سلطان.
وتابعت الوحدة المحلية لمركز بني مزار مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة لرفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية للمركز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات وتطبيق الإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.