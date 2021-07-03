تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1222 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 491612 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 471550 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7863 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :