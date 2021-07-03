تراند الفن: السيسي يوجه بتصوير أحفاد بن زايد مع الطائرات العسكرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصوير أحفاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع الطائرات العسكرية، وذلك أثناء افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وأثار اصطحاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، طفلين أثناء مشاركته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إعجاب عديد من المتابعين لهذا الحدث الكبير، فيما تساءل البعض عن هوية الطفلين.

وكشفت وسائل إعلام إماراتية أن الطفلين هما حفيدا الشيخ محمد بن زايد، أحدهما يدعى طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، والآخر الطفل الأصغر هو زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان.

وهنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، بمناسبة تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمصر بمواصلة الإنجازات والمشروعات الحيوية النوعية التي تحققها في مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية، ومزيدًا من التطور والازدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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