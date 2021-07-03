تراند الفن: مواطن كاد يفقد حياته بسبب تحويلة “وادي الخنقة” على طريق “الدوادمي- القويعية”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏13 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: وثق مواطن مقطع فيديو يظهر فيه ارتطام مركبة بالحواجز الخرسانية بتحويلة وادي الخنقة الواقعة على طريق “الدوادمي_ القويعية”. ورصد الفيديو، السيارة متوقفة خلف الحواجز الخرسانية بعد حادث الاصطدام، فيما قال موثق الفيديو:”هذا حادث حصل اليوم بالسيارة هذي على تحويلة كوبري وادي الخنقة، هذا الكوبري وهذه التحويلة لها 10 سنوات”. وأضاف موثق الفيديو:” عانينا من هذه التحويلة التي تربط بين القويعية والدوادمي، ما أدري متى وزارة النقل تنهي معاناة هذه التحويلة”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/VID-20210703-WA0082.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.