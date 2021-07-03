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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مواطن مقطع فيديو يظهر فيه ارتطام مركبة بالحواجز الخرسانية بتحويلة وادي الخنقة الواقعة على طريق “الدوادمي_ القويعية”.
ورصد الفيديو، السيارة متوقفة خلف الحواجز الخرسانية بعد حادث الاصطدام، فيما قال موثق الفيديو:”هذا حادث حصل اليوم بالسيارة هذي على تحويلة كوبري وادي الخنقة، هذا الكوبري وهذه التحويلة لها 10 سنوات”.
وأضاف موثق الفيديو:” عانينا من هذه التحويلة التي تربط بين القويعية والدوادمي، ما أدري متى وزارة النقل تنهي معاناة هذه التحويلة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطن كاد يفقد حياته بسبب تحويلة “وادي الخنقة” على طريق “الدوادمي- القويعية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.