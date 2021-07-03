فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أقدمت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المسجونة في صنعاء على محاولة انتحار، فقد تم إنقاذ “الحمادي” في اللحظة الأخيرة، لكنها كانت في حالة حرجة.
ومن جانبها، أوضحت جماعات حقوقية ومحامي عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المحتجزة في سجن في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون؛ أنها حاولت الانتحار.
ولفتت منظمة العفو الدولية سابقًا، إلى أنها “استُجوبت أثناء اعتقالها وهي معصوبة العينين، وتعرضت للإيذاء الجسدي واللفظي، وتعرضت لإهانات عنصرية وأجبرت على الاعتراف بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة المخدرات والدعارة”.
وكانت انتصار الحمادي البالغة من العمر 19 عامًا أوقفت في 20 فبراير عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير، فيما لم يكشف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم شمال اليمن أي معلومات عن قضيتها.
وشمل بيان مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حمادي، وهي ممثلة أيضًا، “نقلت يوم الاثنين إلى مستشفى داخل السجن المركزي في صنعاء بعد محاولتها الانتحار”.
كما نقل مركز الخليج لحقوق الإنسان عن تقارير صحافية، أن “طفلًا برفقة أمه المسجونة لمح وجهها وهو يتحول إلى اللون الأزرق، بعد أن حاولت شنق نفسها وسارع بإخبار الجميع. تم إنقاذها في اللحظة الأخيرة لكنها كانت في حالة حرجة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محاولة انتحار عارضة أزياء يمنية داخل سجن حوثي بعد اتهامها بالدعارة وتعرضها لاعتداء جسدي في المعتقل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.