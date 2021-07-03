فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد – رويترز: أكد مصدر في “أوبك+” أن المجموعة وافقت على طرح المزيد من النفط في السوق وتمديد اتفاق قيود الإنتاج، رغم معارضة الإمارات. وأشار إلى أن “جميع اتفاقات (أوبك+) تتطلب الموافقة بالإجماع، ما يعني أن التطور النادر اليوم، يشير إلى أن الإمارات لا يزال بإمكانها إخراج الخطة عن مسارها”، ولم يتضح على الفور كيف سيجري العمل بالخطة الجديدة. وأضاف: “الإمارات قالت إن التمديد كان مشروطا بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه”. وبموجب الاتفاق الجديد، “سترفع أوبك الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، وتمدد اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد اعتراض الإمارات.. (أوبك+) تحسم مصير اتفاق قيود إنتاج النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.