فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - صحيفة المرصد: روى المهندس فيصل العنزي، أول سعودي يشغل الآن دورا قياديا تنفيذيا في مشروع إنتاج طاقة عبر تقنيات المفاعلات النوويه الأوروبية الحديثة بمشروع هنكلي بونت سي بشركة EDF للطاقة ببريطانيا تجربته. دوره في المشروع

وقال العنزي لقناة “الإخبارية”، إن دوره في هذا المشروع عبارة عن البحث وإجراء الاختبارات لكل الأجهزة الدقيقة ونظم التحكم ونظم الحماية، والتحقق من صحة وسلامة التصاميم الهندسية، وفقًا لمعايير الجودة والسلامة الدولية. وأوضح أن EDF هي شركة ضخمة لها مكانتها في سوق إنتاج الطاقة وهي شركة استثمارية رائدة في انتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، ومتخصصة في إنتاج الطاقة النووية في فرنسا وبريطانيا ولها أنشطة وتوسعات في فنلندا. 23 مليار جنيه إسترليني

وشدد على أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية عالية جدًا إقليميًّا وعالميًّا، وتتجاوز قيمته 23 مليار جنيه إسترليني (115 مليار ريال سعودي)، وينتج أكثر من 7% من إنتاج الطاقة في بريطانيا. وأشار فيصل إلى أن بدايته كانت عندما كان طالبًا في السنة الأولى بعلوم الحاسب في جامعة توتنهام ببريطانيا، فتم استقطابه من قبل هذه الشركة للعمل في تقديم استشارات هندسية من خلال الانضمام إلى فريق استشاري متخصص في هذا النوع من الاستشارات.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو : “فيصل العنزي‏” أول مهندس سعودي يتولى دورا قياديا بمشروع لإنتاج الطاقة في ‎بريطانيا يروي تجربته! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.