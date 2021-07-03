تراند الفن: التحفظ على 160 مكبر صوت في حملات على الباعة الجائلين بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على نحو 160 مكبر صوت، في حملات متفرقة على الباعة الجائلين، بمختلف أنحاء المحافظة، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالقضاء على التلوث السمعي في المحافظة وتعليماته بشأن الاستمرار في حملات منع مكبرات الصوت والميكروفونات الخاصة بالباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين.

وكانت الأحياء شنت حملات مكبرة في الشوارع والأسواق، أسفرت عن التحفظ على 160 حالة مكبر صوت وميكروفون، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.

يأتي ذلك في إطار الحملات المتتالية استجابة لشكاوى المواطنين واستمرارا لمطاردة الباعة الجائلين مستخدمي مكبرات الصوت “الميكروفونات” لما تسببه من تلوث سمعي حيث يتم التحفظ على مكبرات الصوت ومصادرتها وتغريم مستخدميها لردعهم حفاظًا علي صحة المواطنين.

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