تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات.. تعرف على أكثر المدن تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (131)، جدة (108)، الدمام (74)، مكة (53)، الطائف (50)، الجبيل (50)، أبها (40)، خميس مشيط (37)، الخفجي (35) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (140)، جدة (126)، مكة (99)، الطائف (76)، الدمام (63) ، ينبع (29) ، الجبيل (29)، بلجرشي (28) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت ، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1222 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 491612 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 471550 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7863 حالة وفاة .