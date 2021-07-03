تراند الفن: “دفاع النواب”: قاعدة 3 يوليو البحرية دعم لوجيستي بالبحرين الأحمر والمتوسط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - قال النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية هي إضافة وتأكيد لقوة وقدرة القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أن هذه القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الشمالي والغربي، فضلًا عن دورها الرئيسي في تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري.

وأوضح عضو دفاع النواب، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن قاعدة 3 يوليو البحرية تأتي ضمن القواعد التي تمثّل نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجيستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، مضيفًا أن هذا يؤكد ما استمع إليه في لقائه منذ أيام بالقائد العام للقوات المسلحة الذي أوضح أن قواتنا المسلحة مستمرة في تطوير إمكاناتها بحرًا وبرًا وجوًا من أجل مواكبة التطور التكنولوجي السريع والتغيرات الاستراتيجية في المنطقة.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بتوجيه التهنئة للدولة المصرية والقوات المسلحة والقوات البحرية بمناسبة تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية، حيث استعرض الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية في كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجيستية.

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