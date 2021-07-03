تراند الفن: أحمد مجدي: “أتمنى انتشار الوعي البيئي في المجتمع”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - شارك الفنان أحمد مجدي جمهوره بمجموعة صور له من كواليس احتفالية ختام شهر البيئة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، متمنيًا مزيدًا من هذه الفعاليات التي تدعو للاهتمام بالبيئة.

وغرد مجدي الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تشرفت بحضوري احتفالية ختام شهر البيئة يونيو، اللي أطلقته ونظمته مؤسسة أم حبيبة، ضمن برنامج تنمية مهارات شباب أسوان”.

واستكمل حديثه قائلًا: “سعيد أني كنت جزء من الاحتفالية، وبتمنى الوعي البيئي ينتشر في المجتمع أكتر وأكتر”، وعلى الفور انهالت عليه التعليقات بالإعجاب من جمهوره ومحبيه.

وفي سياق منفصل، شارك الفنان أحمد مجدي في الماراثون الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل “قصر النيل” بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، نبيل عيسى، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

كما شارك الفنانة روجينا في بطولة مسلسلها “بنت السلطان”، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، وهو من تأليف أيمن سلامة، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان باسم سمرة، أحمد بدير، ومحمد مهران.

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