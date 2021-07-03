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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 05:10 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لا يشترط لون محدد ومعيَّن للعباءة والحجاب للمرأة، إذا لم يكن فيه فتنة أو تبرُّج، أو كان لافتًا للأنظار.
وقال “المطلق”: “اللون الذي لا يلفت نظر الرجال يجوز، كل لون لا يكون فيه فتنة ولا تبرُّج يجوز”، موضحا:”إذا كان في لون عباءة المرأة تبرُّج أو فتنة فإنه لا يجوز”.
وحول اختلاف العلماء في تغطية وجه المرأة، رأى “المطلق” أن جَمال المرأة يكمن في الوجه، موضحا أنه لا يوجد شيء ليس فيه اختلاف، والخلاف بين الأئمة كثير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المطلق يكشف حكم لبس العباءة النسائية الملونة بدلاً من السوداء.. وهكذا علق على اختلاف الأئمة بشأن تغطية وجه المرأة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.