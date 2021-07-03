تراند الفن: الاستعانة بغطاسين متطوعين للبحث عن غريقين بترعة النوبارية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - شاركت مجموعة من الغطاسين المتطوعين، في محافظة الإسكندرية، رجال قوات الإنقاذ النهري، في البحث عن غريقين، سقطت بهما سيارة فيي ترعة النوبارية، بعد مرور ما يقرب من 5 ساعات من البحث المستمر دون العثور على أي منهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث غرق لسيارة نصف نقل سقطت بترعة النوبارية، بمشروع ناصر، بالكيلو 75 على الطريق الصحراوي.

انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية، وسيارتي اسعاف، ورجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، لبدء عملية البحث عن الغرقى.

بالفحص تبين أن الحادث أسفر عن غرق شخصين داخل السيارة، الأول يدعى محمد محمود رمضان، 35 عامًا، والثاني، طارق نور الدين السجيني، 25 عامًا.

ووجه الأهالي نداء استغاثة تداوله مشتركين على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” للمطالبة بحضور غطاسين متطوعين، للمشاركة في عملية البحث عن الغرقى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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