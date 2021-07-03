تراند الفن: في ذكرى خطاب 3 يوليو.. أهم إنجازات قطاع الثقافة خلال 7 سنوات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - في مثل هذا اليوم 3 يوليو عام 2013، ألقى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حينذاك بيان الانحياز إلى مطلب الشعب، وأعلن انتهاء حكم الإخوان لمصر، وإعلان فترة انتقالية ليعبر الوطن المحنة الصعبة التي وضعه فيها جماعة الاخوان، ليبدأ من ذلك الوقت وطننا العزيز في رحلة للاستشفاء وتضميد الجراح، وحمل على عاتقه قيادة سفينة العبور إلى شواطئ الأمل، حيث طالبه الشعب بالتصدر لذلك العمل المضني الصعب، فقبل الرجل المهمة المستحيلة، ونصبه الشعب رسميًا رئيسًا لمصر 2014، ليصبح عبد الفتاح السيسي سادس رؤساء الجمهورية.

منذ تولي السيسي المسؤولية وتحققت الكثير من الإنجازات والقفزات، فمن العلمين للعاصمة الجديدة لتطوير الطرق للزراعة والسياحة والبترول وغيرها الكثير، ونرصد في السطور التالية أهم الإنجازات والمشاريع الثقافية.

– تم العمل على إحلال وتجديد الكثير المنشآت ورفع كفاءتهم، منها دار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، متحف نجيب محفوظ، ومكتبة البحر الأعظم، وتطوير قصور الثقافة في مختلف الأقاليم مثل قصر ثقافة الزقازيق، ودمنهور وحوض الرمل وغيرهم.

– دعم الأنشطة والأحداث العالمية، مثل نقل المومياوات الملكية، الذي جذب انتباه العالم كله، وكان له تأثير إيجابي على مستوى الثقافة والسياحة.

-نقل معرض الكتاب إلى مكانه الجديد ليصبح أكثر تنظيمًا ويليق باسم أكبر معرض كتاب في الشرق الأوسط.

-دعم المهرجانات الكبيرة المختلفة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان المسرح التجريبي، واستضافة الفعاليات الكبيرة كاجتماع رؤساء مكاتب حق المؤلف “الوايبو”.

– إعادة إحياء الحرف التراثية ودعم الصناعات الفنية المختلفة كالسينما والمسرح والموسيقى ونشر الكتب، وأطلقت الدولة مبادرة صنايعية مصر، لتدريب الشباب على الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار.

– العمل على استرداد القطع الفنية والأدبية المنهوبة من البلاد، كإعادة أطلس سديد لمحمود رائف، ومخطوط المخطوطة القرآنية للسلطان الغوري، وغيرها.

– إطلاق مشروع “عاش هنا” لتكريم المبدعين المصريين وليعرف الشباب عن مبدعيهم من خلال لوحات على المنازل التي عاشوا بها وقد لاقى حفاوة كبيرة من المبدعين ومن المواطنين سواء.

– إنشاء معهد عالٍ للفنون الإفريقية، ومدرسة للغات والترجمة بأكاديمية الفنون، تأسيس فروع لأكاديمية الفنون بأسيوط ودمياط والغربية، إنشاء معهد عالٍ للسينما ببرج العرب.

– عواصم ثقافية في كافة أنحاء مصر، حيث قررت وزارة الثقافة اختيار المحافظة التي تستضيف مؤتمر أدباء مصر كل عام تكون هي العاصمة الثقافية، وتشمل حفلات وندوات متعددة وفعاليات كثيرة في أنحاء المحافظة عاصمة العام للثقافة.

– في كل محافظة معرض للكتاب، قررت وزارة الثقافة إنشاء معارض للكتاب في كافة محافظات مصر لتيسير وصول الكتاب للمواطنين سكان الأقاليم.

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