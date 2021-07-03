تراند الفن: إريكسن يظهر مع أحد معجبيه في الدنمارك بصورة جديدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 06:09 مساءً - ظهر الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب فريق إنتر ميلانو الإيطالي، في صورة جديدة مع أحد معجبيه بالدنمارك عقب خروجه من المستشفى بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا.

ويبدو إريكسن بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته، حسب ما أشار إليه أحد معجبيه الذي التقط معه صورة في التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وسقط كريستيان إريكسن، لاعب منتخب الدانمارك، على أرض الملعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، يوم السبت 12 يونيو الماضي، قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وتعرص إريكسن لأزمة قلبية في المباراة التي جمعت الدنمارك بفنلندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا يورو 2020.

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