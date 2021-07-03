تراند الفن: لماذا يحذر الأطباء من تناول عصير ⁧‫العنب‬⁩ مع الأدوية؟ ‏

صحيفة المرصد: حذر أطباء من تناول عصير العنب مع الأدوية رغم احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بكثير من الأمراض.

ويعد عصير العنب من أفضل العصائر التي تشعرك بالانتعاش في فصل الصيف، فيما حذرت الدراسات الحديثة من تناول عصير العنب مع الأدوية.

وقالت الخبيرة والطبيبة، كيلسي لورانز، العاملة في مؤسسة “Graciously Nourished”، إن فيتامين ك هو أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تجلط الدم، حيث إن نقص فيتامين ك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكدمات أو النزيف المفرط عندما يصاب الإنسان بجرح لأنه لا يوجد ما يكفي في الجسد لمساعدة الدمك على التجلط، وفق صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

ودعت لورانز الأشخاص الذين يتناولون أدوية مسيلة للدماء، للحذر من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لأن ذلك قد يكون سبب في الإصابة بالجلطات والموت المحتم.