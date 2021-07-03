نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 3 يوليو حتى الثلاثاء القادم وخصومات تصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تحتوى على الكثير من التخفيضات الكبيرة والتي تصل إلى 60 % على جميع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات وذلك حتى السادس من يوليو 2021 حيث يقدم لكم عروض مميزة على منتجات الألبان والحوم الحمراء والدواجن والخضروات والفواكه والعديد من المنتجات الأخري التي سوف يتم عرضها لكم في هذا المقال .

عروض العثيم

عروض العثيم اليوم تشمل تخفيضات هائله على جميع المنتجات الغذائية مثل الأرز والزيت والدجاج واللحوم كما تشمل التخفيضات أيضا منتجات الفواكه مثل البرتقال والأناناس والكلمنتينا والخوخ والعنب والتفاح وقرع العسل والليمون والشمام كما تشمل التخفيضات المكسرات مثل عين الجمل واللوز وجوز الهند والزبيب وغيرها من المنتجات.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم اليوم على تخفيضات كبيرة على السلع الغذائية حيث يقدم لكم أرز أبو كاس مزه بسمتى 10 كيلو بسعر 57.95 ريال بدلا من 83.95 ريال، وصدور دجاج طربه 1 كيلو بسعر 21.95 ريال بدلا من 30 ريال، وزيت شمس دوار شمس 2*1.5 لتر 25.50 ريال بدلا من 34.95 ريال، كما يقدم لكم تخفيضات كبيرة على منتجات اللحوم حيث يقدم لكم لحم حاشى طازج بدون عظم 35.95 بسعر ريال ولحم عجل بلدى بالعظم بسعر 33.95 ريال ولحم حاشى بالعظم بسعر27.95 ريال كما تشمل التخفيضات منتجات الألبان حيث يقدم لكم جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 28.95 ريال وجبنه جرين لاند بالقشطه بسعر 14.95 ريال كما يقدم يكم تخفيضات على الفاكهة حيث يقدم لكم برتقال عصير بسعر 2.95 ريال للكيلو وكمثرى روز مارى بسعر5.95 ريال للكيلو وخوخ سكرى بسعر 6.95 للعلبة وعنب أبيض بسعر 2.95 ريال للعلبة وتفاح أخضر بسعر 6.95 ريال للسله وتفاح أحمر بسعر6.95 ريال للسله.

أسواق العثيم

وتحتوي عروض العثيم اليوم على تخفيضات على المكسرات حيث يقدم لكم عين الجمل بسعر 54.50 ريال للكيلو واللوز بسعر 29.95 ريال للكيلو وجوز هند بودرة بسعر 13.95 ريال للكيلو وقهوة بريه عربي وسط / فاتح / غامق بسعر 35.95 للكيلو كما تحتوى التخفيضات الكبيرة على الحلويات حيث يقدم لكم معجنات مشكله بسعر 27.95 ريال للكيلو ومعمول بالتمر بسعر 27.95 ريال للكيلو ومشبك بالعسل بسعر 14.95 ريال للكيلو وبيتزا خضار وسط بسعر 5.95 ريال للحبه وبسبوسه بالمكسرات ديلوكس 19.95 بسعر ريال للعلبه الوسط و29.95 ريال للعلبه الكبيرة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض العثيم اليوم المميزة.