تراند الفن: “دفاع النواب”: قاعدة 3 يوليو حماية للمقدرات البحرية المصرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - قال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي العربي في مجلس النواب، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية تعكس حجم الجهود المبذولة من القيادة العسكرية للحفاظ على الأمن القومي المصري والحدود البحرية، مشيرًا إلى دورها في مواجهة أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر المتوسط، فضلًا عن موقعها الجغرافى الفريد، والذي يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.

وأضاف عضو “دفاع النواب” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن قاعدة 3 يوليو تحمي مقدرات الدولة المصرية الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية منوهًا بدورها في حماية الأمن القومي المصري في ظل السياسة المصرية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية، حيث استعرض الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية في كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام احدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

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