تراند الفن: لاعبو “الدخان” يهتفون لـ”علاء إبراهيم” عقب الصعود إلى الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - هتف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان، باسم علاء إبراهيم المدير الفني السابق للفريق، أثناء الاحتفال بالصعود إلى الدوري الممتاز.

وكان علاء إبراهيم قد تمت إقالته في الجولة 24 من منافسات الدوري الممتاز ب، تاركًا الفريق في المركز الأول بالمجموعة الأولى صعيد.

واستطاع فريق الشرقية للدخان الصعود إلى الدوري الممتاز عقب الفوز على فريق طهطا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الممتاز ب، ليرفع رصيده إلى النقطة 56 ، وجاء فريق الألومنيوم في المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

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