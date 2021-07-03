تراند الفن: “البطل المخلص العظيم”.. نهال عنبر تشيد بدور السيسي في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - علقت الفنانة نهال عنبر على افتتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو، صباح اليوم السبت، معربةً عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز.

ونشرت عنبر صورة للسيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “ربنا يخليه ويحميه البطل المخلص العظيم القوي الحنين على شعبه”.

يشار إلى أن عملية التطوير التي تشهدها القوات البحرية ستكون في كافة التخصصات، وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، بالإضافة إلى تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

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