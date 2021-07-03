تراند الفن: سانشو يقود تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة أوكرانيا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، تشكيله الرسمي الذي سوف يخوض به مباراة الليلة ضد نظيره أوكرانيا، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقام المباراة بين منتخبي إنجلترا وأوكرانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي التشكيل على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، ماجواير، ستونز، لوك شاو.

خط الوسط: رايس، فيليبس، ماونت.

خط الهجوم: ستيرلينج، هاري كين، سانشو.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب الدنمارك الذي أطاح رسميًا بنظيره التشيك، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي المقبل من البطولة.

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