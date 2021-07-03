تراند الفن: أسامة نبيه: جاهزون للفوز أمام غزل المحلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - قال أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

وأعلن نبيه في تصريحات له، جاهزية جميع اللاعبين لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة، وأن الفريق يسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة تصدره للمسابقة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، اجتمع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت، للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بمران اليوم.

ويواجه الزمالك فريق غزل المحلة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

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